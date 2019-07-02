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﻿NBA轉會開市 杜倫入網

2019-07-02 列印
　　於周日正式開啟的NBA自由球員市場星光熠熠，多名巨星花落誰家叫球迷期待。籃網首日即成為風頭躉，事關據報杜倫、艾榮和迪安祖佐敦將聚首籃網組成三巨頭。籃網於一三年以大量籌碼與塞爾特人換來皮亞斯和加納特組五星戰隊，可惜一季後便極速解體更導致近年積弱，今次可算一夜翻身。

拍艾榮佐敦組三巨頭

　　消息指自由身的杜倫將離開勇士，並與籃網簽定一份四年總值一億六千四百萬美元（約十三億港元）的頂薪合約，杜倫亦透過社交網絡證實此消息。同時，同為自由身的艾榮據報亦會與籃網簽署四年總值一億四千一百萬美元合同，加上中鋒迪安祖佐敦亦會離開紐約人與籃網簽下四年總值四千萬合約組成三巨頭。
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