﻿火力二重奏 智取決賽權

智利鋒將阿歷斯山齊士在美洲國家盃及時回勇，隊友伊度亞度華加斯亦不讓他獨領風騷，今屆同樣各入兩球。他倆同時在國家隊史上射手榜作良性競爭，周三準決賽勢齊爭取士哥，可望領軍於巴西阿雷格里港擊敗往績輸蝕的秘魯入決賽，智利主勝無難度。（Now650台、Now E周四早上8:30直播）



效力墨超勁旅堤格雷斯的伊度亞度華加斯，今屆美洲盃已入兩球，跟阿歷斯山齊士並列為陣中首席射手。這兩球也令前者為國家隊累積三十八球，超越一代傳奇射手沙拉斯，躋身智利史上射手榜次席，為了追上四十三球的史上首席神射手隊友山神，今仗勢接連破網，領軍取勝殺入決賽。



秘魯料悲劇重演



秘魯八強爆冷淘汰烏拉圭，恐怕今仗奇蹟不再，事關各賽事近四次鬥智利僅一勝三負，包括一五美洲盃四強作客1:2告負。該屆最終由智利封王，後者今仗勢重現歷史一幕，主勝去馬。