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﻿銀河回師「多」多益善

2019-07-04 列印
  洛杉磯銀河近況反覆，但周四美職作東可望回勇，皆因主場威力一向有保證，今季不同賽事十次作東取得七勝三負的不俗成績，而且射手伊巴謙莫域在地頭腳風又特別順，今季美職轟入十一球當中八球都在自家球迷面前取得。對手FC多倫多近期客戰兵敗如山倒，作客對賽往績又處下風，故銀河主勝值捧。

（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台明早10:30直播）
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