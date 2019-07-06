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﻿美斯穩袋安慰獎

2019-07-06 列印
  阿根廷隊長美斯再一次未能挑戰國際賽錦標，不過他揚言已經收拾心情，準備好出戰今晚美洲國家盃季軍戰。再者這名三十二歲前鋒身邊有拿路達馬天尼斯等隊友輔助，後者今屆賽事上陣四次，累積攻入兩球，場均射門達三點五次，是阿根廷鋒線中最具威脅的球員。相信他們可以在巴西聖保羅擊敗愈戰愈頹的智利取得安慰獎，直取阿根廷主勝。

（Now650台、Now E周日凌晨3:00直播）
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