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﻿「轉會紅人」專心爭霸 大象軍團去「馬」

2019-07-08 列印
        科特迪瓦國腳韋費特沙夏今夏成為轉會市場搶手貨，不過強調目前會集中應付非洲國家盃。有此子專心數胡，該隊今晚十六強有力在埃及蘇伊士中立場擊敗遇強即屈的馬里晉級，大象軍團客勝可取。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨0:00直播）

        早前有傳阿仙奴曾出價四千萬鎊（約四億港元）求購韋費特沙夏，卻被水晶宮以價錢過低而拒絕。這位廿六歲鋒將承認自己有意成為槍手，但現時只會專心為國披甲︰「我現在全心全意征戰非洲盃，轉會事宜就一起等待吧。」此子上場分組賽開齋，領軍4:1大勝納米比亞，證明講得出做得到。

馬里欺善怕惡

　　馬里今屆分組賽兩勝一和，但擊敗的僅是毛里塔尼亞和安哥拉兩支平庸對手，參考價值有限。該隊近三場友賽面對實力較高的塞內加爾、喀麥隆及阿爾及利亞，只有一和兩負，可見只會欺善怕惡，今仗取大象軍客勝為妙。
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