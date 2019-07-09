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﻿些路迪「薩」氣騰騰

2019-07-09 列印
  些路迪在季前熱身賽表現不俗，六月尾開操至今進行了三場熱身賽，期間入八球失兩球，豪取兩勝一和佳績，在首場熱身賽梅開二度的前鋒米高莊士東豪言，全隊狀態已經操起。這支蘇超勁旅今晚歐聯第一圈外圍賽首回合遠征波斯尼亞，有力反客為主擊退防線形同虛設的薩拉熱窩，直取客勝。

（香港時間周三凌晨1:45開賽）
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