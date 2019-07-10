  • 2019年7月10日 星期三
  • 28º
  • 82%
熱門： DSE逃犯條例狀元毒狗連儂牆

日報新聞 > 體育

﻿超霸鷹亮爪「非」同小可

2019-07-10 列印
  效力上海申花的尼日利亞射手恩哈路，在今屆非洲國家盃累積入三球並列射手榜榜首，包括上圈十六強梅開二度領軍3:2反勝喀麥隆。這名前屈福特前鋒今晚八強為公為私，勢接連士哥領軍於埃及開羅擊敗南非殺入四強，主勝無問題。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台周四度晨3:00直播）

　　恩哈路今屆非洲盃與塞內加爾鋒將沙迪奧文尼共四人並列射手榜榜首，證明自己仍然是一線前鋒，此子矢言：「己隊士氣實力俱備，有力問鼎冠軍！」適逢尼日利亞對上兩次參戰非洲盃皆至少殺入四強，乘南非在非洲盃四仗錄得兩勝兩負表現反覆，今仗恩哈路有力領軍延續佳績，直取主勝。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd