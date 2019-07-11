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﻿沙漠狐殺「象」

2019-07-11 列印
        阿爾及利亞今屆非洲國家盃打出王者本色，由分組賽至今八強攻守表現皆無懈可擊，有望繼九○年後，再次挑戰錦標。該隊進攻百花齊放，今晚半準決賽可望在埃及蘇伊士中立場淘汰科特迪瓦，直取沙漠之狐客勝。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周五凌晨0:00直播）

        九○非洲盃冠軍阿爾及利亞今屆分組賽三戰全勝首名出線，期間攻入六球兼且一球不失，上場十六強又3:0大勝畿內亞，不論進攻及防守都甚具冠軍相。

阿當奧拿斯當頭起

　　除了施利文尼、馬列斯等星將可以肩負起士哥重任外，阿爾及利亞中場阿當奧拿斯近況也不俗，近兩場賽事獨取三入球一助攻，獲主帥比馬迪大讚︰「他只須花上兩場賽事就錄得亮麗數據，實在難得。」

　　大象軍團十六強對馬里全場捱打，若不是對手屢失良機，早已無緣晉級。科特迪瓦進攻過份依賴韋費特沙夏，相信阿爾及利亞只要保持一貫水準，晉級四強無難度，客勝去馬。
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