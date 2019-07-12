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﻿美職之尊取「聖」沖喜

2019-07-12 列印
  洛杉磯銀河射手伊巴謙莫域今季狀態大勇，聯賽上陣十五次入十三球，周二於ESPY頒獎禮更當選美職最佳球員。人逢喜事精神爽，此子勢於周五聯賽領軍主場攻破聖荷西地震大門，主勝去馬。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台明早11:00直播）

　　伊巴謙莫域在銀河上仗2:0勝FC多倫多梅開二度，近五輪美職獨取三球一助攻，今季聯賽上陣十五次累積十三球三助攻，領軍高踞西岸次席。周二的ESPY頒獎禮，他還壓倒上季神射手祖斯夫馬天尼斯當選美職最佳球員，並揚言：「我的表現並非最重要，最重要是領軍勝出！」這名三十七歲瑞典射手今仗有力再破地震大門，尤其後者作客表現不濟，美職客戰僅一勝三和五負，預料今仗凶多吉少。
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