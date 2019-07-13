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火箭後場換湯不換藥

2019-07-13 列印
　　NBA周四再爆出重磅交易，據報火箭將基斯保羅（CP3）、兩個首輪選秀權和兩個互換權交易到雷霆，換得韋斯博克，讓他與哈登故劍重逢。雖然他倆皆屬MVP級球員，然而二人打法均極需要控球權，且韋少的外投能力比CP3更差，今次火箭換湯不換藥組成另一對後場孖寶，效果隨時更差。

　　哈登和韋斯博克的實力毋庸置疑，二人分別曾於一七年和一八年獲選為MVP，然而，二人都是依靠個人進攻去帶動全隊的球員，必須大量球權才能發揮最大作用，二人的角色分配將成一大難題。不過，火箭老闆費迪達對是次交易信心十足，認為球隊可更上一層樓：「很興奮能得到韋斯博克，這會令我們成為更好的球隊。」

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