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﻿包尾大幡絕境反噬 追擊華盛頓

2019-07-18 列印
        今季一直在美職總成績榜尾徘徊的FC辛辛那提最近回勇，近兩輪全取六分，前鋒費蘭度亞迪更取得今季首個聯賽入球，承諾士哥接踵而來。周四聯賽作東迎戰近況平平的華盛頓聯隊，相信主隊可以延續勝軌，主勝值捧。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台明早8:00直播）

        辛辛那提雖然總成績包尾，不過最近演出其實改善不少，先後3:2擊敗侯斯頓戴拿模及2:1險勝芝加哥火燄。前鋒費蘭度亞迪上仗攻入奠勝一球，取得今季首個聯賽士哥，直言目前信心大增︰「我有預感之後會更容易取得入球。」該隊還有近兩輪交出兩助攻的中場艾曼紐列迪斯馬提供彈藥，球隊可望再下一城。

首都之師近九輪一勝

　　東岸次席的華盛頓聯隊最近陷入低潮，近九輪只有一勝六和兩負。該隊美職連續五次作客只得兩和三負不勝，今仗難望反底，主勝值取。

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