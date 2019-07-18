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﻿美國行展開 一睹拜仁親民騷

2019-07-18 列印
  適逢國際冠軍盃剛揭幕和美職打得如火如荼，本報即日起一連十日帶讀者探索美國足球，頭炮直擊拜仁慕尼黑和阿仙奴練習，見識前者總動員奇招百出冧粉絲。

　　拜仁和阿仙奴周二早上於洛杉磯尊嚴健康體育場進行的各一節訓練，索價高達五十美元，然而拜仁名宿、職員和球員各司其職讓球迷心滿意足，開操即安排吉祥物Berni暖場，名宿艾巴、馬圖斯和歐文現身大派紀念品，鋒將湯馬士梅拿全場操練表情多多，練習後也率領隊友為球迷簽名，有求必應。

　　洛城本地拜仁球迷Jonathan大讚：「本身很欣賞湯馬士梅拿的踢法，想不到他這麼親民，踢得又玩得！」反觀同場兵工廠態度迥異，球星奧斯爾全程黑面，其他槍手如拿卡錫迪和奧巴美揚亦未有跟球迷互動。

記者李志聰、王嘉豪洛杉磯直擊
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