洛市打吡 銀河滅

FC洛杉磯和洛杉磯銀河，今季分別靠卡路士韋拿和伊巴謙莫域不斷士哥，得以穩守美職西岸榜首及第三位。不過卡路士韋拿近期狀態較佳，身邊又有好拍檔迪亞高羅斯支援，此子周五勢於美職洛杉磯打比領軍作客擊退銀河，客勝屬不二之選。(now638台、有線614、654、myTV Super 301台周六早上10:00直播)



卡路士韋拿今季表現出眾，美職上陣十九場攻入十九球，還有十二次助攻，包括近兩次披甲取得三球、兩助攻，領軍以四十六分高踞東岸及總積分榜榜首。他豪言：「我們狀態正佳，聯賽至今僅輸兩場，希望可以延續下去。不過最重要還是贏得錦標，否則便沒有意義，所以我們會繼續努力比賽，盡力爭取更多入球。」







伊巴孤掌難敵四手



再者這名三十歲墨西哥前鋒剛仗3:1勝侯斯頓戴拿模的聯賽獲得輪休，養精蓄銳應付今仗，加上其身邊還有在本屆美職累積入十一球的烏拉圭射手迪亞高羅斯協助，合二人之力勢可接連攻破銀河大門。



主隊銀河本輪前穩守西岸第三位，但他們僅得三十四分，落後FC洛杉磯十二分。他們近五場聯賽只得兩勝三負狀態平平，包括上仗地頭1:3不敵聖苛西地震，近況比起美職三連捷的FC洛杉磯可謂差天共地。



況且其首席射手伊巴謙莫域亦腳風平平，近四仗美職僅入兩球，當中更有三場交白卷，令其聯賽總入球數停留在十三球，今仗勢難重演去季美職處子戰後備上陣梅開二度，領軍主場4:3反勝FC洛杉磯的好戲。雖然這名三十七歲瑞典老婦信心不減：「我當然會再入球，只要在適當時間出現在適當地方，就可以士哥。」惟其身邊欠缺具份量的隊友支援，榜首戰肯定吃虧，一於支持主勝。