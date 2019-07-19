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闖入訓練大本營 伊巴激罕慈父樣

2019-07-19 列印
　　本報記者到訪暫排美職西岸第三的洛杉磯銀河，探訪該隊大本營尊嚴健康體育場，直擊他們備戰周五美職主場迎戰西岸一哥FC洛杉磯。

　　銀河射手伊巴謙莫域精神飽滿，受傳媒訪問時有問必答，對這場洛杉磯打比也信心十足。此子更識英雄重英雄，大讚同城對手當家箭頭卡路士韋拿夠級數。伊巴同時指出兩隊實力「五五波」，絕不肯示人以弱！
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