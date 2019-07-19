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朗尼獨力難助華盛頓

2019-07-19 列印
　　華盛頓聯隊隊長朗尼踏入七月後腳風不順，連累球隊踏入低潮，周日美職作客阿特蘭大聯不存厚望。然而主隊近期亦狀態平平，今仗地頭出戰沒有取勝把握，不妨冷敲和局。(now638台、有線614、654、myTV Super 301台周日深夜4:00直播)



阿特蘭大同病相憐

　　朗尼今季表現高開低走，頭十四輪美職攻入八球，還有三次助攻，但踏入七月就腳風回軟，頭兩場聯賽都夥粒無收，連累球隊分別作客0:2不敵FC達拉斯，以及2:2賽和新英倫革命。該隊教練賓奧臣坦言需要增兵支援朗尼：「我們需要尋找新球員加強攻力，希望可以找到。」不過遠水不能救近火，這名前英格蘭隊長今仗勢獨力難支。

　　可是上屆美職總冠軍阿特蘭大聯近期亦頹勢盡現，七月頭三場聯賽只得一和兩負的劣勢，今仗面對同病相憐的華盛頓聯隊勢難分高下，和局可取。
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