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﻿暴龍哥炮轟「孤寒廠長」

2019-07-19 列印
  阿仙奴周三在洛杉磯市郊卡森上演的國際冠軍盃，以2:1挫拜仁慕尼黑，美國之行取得二連勝。不過，現場不少槍迷仍對孤寒班主高安基大感不滿，綽號暴龍哥的著名槍迷KOL米爾希爾，更公開要求他在今夏轉會市場關閉前必要有重金收購，否則請下台。

「班主必須開水喉 」

  暴龍哥近日與網台AFTV拍擋Robbie跟隨阿仙奴訪問美國，所到之處均受盡歡迎，猶如槍迷的KOL。適逢周三賽事，有槍迷即席高舉「高安基下台」標語，暴龍哥也不吐不快表達大訴求：「高安基何時對阿仙奴提供過充足擴軍資金？若他在今夏轉會市場關閉前不肯再度出手，那就是他下台之時。」記者 李志聰、王嘉豪 洛杉磯直擊
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