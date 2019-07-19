﻿沙漠狐 登基戰

曼城及利物浦於去季英超鬥得燦爛，分屬兩隊的馬列斯和沙迪奧文尼回歸阿爾及利亞和塞內加爾，今晚非洲國家盃決賽在埃及開羅再決雌雄。相比文尼單天保至尊，馬列斯身邊有阿當奧拿斯這位好拍檔合力攻堅，可望率沙漠之狐奪冠，客勝去馬。 （now638、有線614、654、無線myTV Super301台周六凌晨3:00直播）



協助藍月衞冕英超的馬列斯今屆非洲國家盃合共攻入三球，馬列斯矢言：「冠軍是球隊最終目標。」馬列斯還有阿當奧拿斯支援，此子在非洲盃收錄三球一助攻，跟馬列斯並列球隊首席射手，他倆今晚聯袂可望領軍事隔廿九年再捧非洲盃。



馬列斯挾英超之勇再勝文尼



相反，文尼今屆攻入三球，但隊友無法分擔進攻重責，四強只靠突尼西亞後衛戴倫布朗擺烏龍小勝1:0晉級。況且，塞內加爾各賽事近五次鬥阿爾及利亞僅一和四負，故文尼今仗恐怕要再做二奶，阿爾及利亞客勝無問題。