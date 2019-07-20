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組殺「仁」三叉戟 夏神第一擊

2019-07-20 列印
　　周六國際冠軍盃將是夏薩特披上皇家馬德里球衣的第一擊，預計跟賓斯馬和雲尼斯奧斯祖利亞合組鋒線。夏神明早勢率銀河艦隊在美國德州休斯敦擊敗最近熱身賽表現平平的拜仁慕尼黑，直取皇馬客勝。

（無線85台、無線myTV SUPER App明早8:00直播）

  夏薩特今夏如願登上銀河艦隊，據悉教練施丹在新球季已經打算以夏薩特、賓斯馬及雲尼斯奧斯祖利亞組成三叉戟，並在最近的訓練嘗試效果。隊友捷西斯華利祖大讚這名比利時星將︰「他令己隊的日常訓練變得不一樣，絕對是陣中非常重要的一員。」

　　拜仁五月尾友賽1:1和德丙的凱沙羅頓後，上場國冠盃遭阿仙奴絕殺負1:2，眾將明顯未在最佳狀態，今仗寧捧有夏薩特搶韁的皇馬客勝。
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