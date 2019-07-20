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洛城新王「諗頭」多

2019-07-20 列印
■FC洛杉磯主場的Sun Set球迷區如泰國渡假村。
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  一八年才開始征戰美職的FC洛杉磯，本輪前雄據總成績一哥之位叫人刮目相看。「美式志豪遊」直擊該隊總部，發現成功秘訣全靠不設思想包袱，由球隊戰術、球會文化到主場設計都敢突破傳統框框，得以衝擊同市洛杉磯銀河的老江湖地位，恍如地球另一邊曼城顛覆曼聯一樣。

記者：李志聰、王嘉豪洛杉磯直擊
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