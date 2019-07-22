﻿兩粒鐘快閃遊 洛城聖地打卡

踏入暑假，社交網上不同階層的友人都發放跟子女放假的消息。原本屬於快樂的分享，卻令一些沒有能力的人心裏不是味兒。 子女就讀傳統學校的家長，上周才陸續開始跟孩子到外地旅遊；而部份讀貴族學校的朋友，早已帶子女周遊多個國家。當不少在職家長正頭痛孩子如何在漫長的暑假打發時間時，較富裕的一群早已安排子女入讀編程班、生活挑戰學習營，甚至聘用不同專業的老師預早教導他們下學年的課程內容。 相信教育界也見過不少品學兼優的學生，一個暑假後可以判若兩人，學習動力和實際表現都明顯退步。亦有學生長假期後重返校園，成績可以脫胎換骨。當中的差別不在於學生的聰明才智，而是他們能否保持高質素的學習習慣。家長愈...

2019-07-22