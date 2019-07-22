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﻿兩粒鐘快閃遊 洛城聖地打卡

2019-07-22 列印
史達普斯中心
玫瑰碗
道奇體育場
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        洛杉磯作為美國體育之都，除是美職聯重要戰場外，更坐擁史達普斯中心、道奇體育場和玫瑰碗三大著名主場館，讓體育迷盼一網打盡，最快兩小時便能來個精華遊！

洛杉磯以下城區為中心，NBA球隊湖人和快艇主場的史達普斯中心就落戶此區，縱非比賽日仍人頭湧湧。至於與下城區唐人街相鄰、屬職棒道奇隊的道奇體育場，是棒球迷朝聖地，其位置可遠眺下城區摩天大廈群。在市郊柏薩迪納的玫瑰碗是美式足球聖地，近年場外定期舉行跳蚤市場，吸引人氣。

　　居住洛城多年的美籍港人Alan透露，只要自駕或使用電召服務，約兩小時便能來個精華遊。

  Alan還有錦囊：「洛城地大物博，市民自駕上下班導致大塞車屬正常。要一網打盡三場館，避開交通高峰期就更具效率。」

記者：李志聰、王嘉豪

洛杉磯直擊
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