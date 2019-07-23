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﻿遊可樂之城 拱形天幕壯觀

2019-07-23 列印
  除了FC洛杉磯，一七年加入美職的阿特蘭大聯同屬近年新貴，坐擁阿特蘭大的體育文化底蘊及跨國企業支持。該隊主場館更配備拱形天幕電視等設施，為球迷全方位供應各式資訊。觀眾無論走到何處，仍可全程見證這支去季季後賽盟主周日地頭2:0輕取主將朗尼缺陣的華盛頓聯隊。

　　九六奧運孕育了阿特蘭大的體育文化，加上可口可樂總部位於該市，阿特蘭大聯因利乘便下，加盟美職短短兩個寒暑即贏得一八年季後賽冠軍。該隊亦照顧支持者的感受，除了每逢比賽日都有賽前球迷派對外，主場館平治體育場更有五花八門設備，讓入場球迷全場緊貼戰況。

　　阿特蘭大聯忠粉Rigo笑稱：「大電視會養懶球迷，我們只看屏幕已足夠，不需再資料搜集。」此外，場內通道、小食店甚或廁所都設有電視直播，讓人不會錯過比賽的一分一秒。記者：李志聰、王嘉豪阿特蘭大直擊
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