﻿遊可樂之城 拱形天幕壯觀

繼早前美國總統特朗普叫四位民主黨少數族裔議員「返祖國」，現在特朗普再次批評該四名女議員，指她們不愛國，又要求她們為說過的可怕（仇恨）言論向全美道歉。 特朗普前日在Twitter發文批評：「我不認為這四位女眾議員能愛我們的國家。她們應該為說過的可怕（仇恨）言論，向美國（和以色列）道歉。她們正摧毀民主黨，但她們是懦弱而且靠不住的人，永遠無法摧毀我們偉大的國家！」 特朗普早前發文，指這四名民主黨女議員如果不喜歡美國大可以離開，又叫她們最好回祖家處理自己國家的事。特朗普言論被指涉及種族歧視及排外，惹來各方批評。民主黨控制的眾議院早前更通過議案，譴責特朗普的言論。 特朗普上周三在北卡...

2019-07-23