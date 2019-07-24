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﻿美足青訓點止做波牛

2019-07-24 列印
  美國男足近年發展穩步上揚，女足更是世界盃盟主，兩者成功要素之一皆是人才輩出。當地男、女小將在青訓階段已得球會和家長確保足球和學業並重，華盛頓聯隊青訓經理辛霍特周一透露會方以推薦人身份助未能轉為職業球員的學員入讀大學，務求他們專心練習，為一隊培育生力軍，甚至訓練出旅歐新星！

　　為了讓小將不愁出路，華盛頓聯隊青訓經理辛霍特透露：「己隊將優質青訓小將提拔上一隊，至於大部份落選球員，我們會作推薦人，送他們入讀著名大學。」有了學歷資格保障，年輕人心無旁騖專注踢球，故吸引了杜國瑜和安永佳等香港代表隊成員赴美深造。記者：李志聰、

王嘉豪華盛頓直擊
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