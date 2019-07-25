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上海龍虎鬥 曼熱和談

2019-07-25 列印
　　熱刺上場國際冠軍盃3:2擊敗祖雲達斯旗開得勝，前鋒哈利卡尼更射入金球證明狀態當弗，不過今晚國冠盃上海站對手曼聯今夏熱身賽三戰全勝，表現同樣無懈可擊。料兩軍法定時間難分高下，要鬥到互射十二碼階段決勝負，一於敲和。（無線85台、無線myTV SUPER App今晚7:30直播）

　　熱刺今夏首場正式熱身賽即擊敗老婦人，隊長哈利卡尼臨完場更在中圈笠射攻入奠勝球，力證自己假期後未有遺失射門鞋，領隊普捷天奴大讚道︰「他令人難以置信，在季前入球愈多愈好。」除了哈利卡尼外，孫興民、盧卡斯莫拉等主將上場表現亦相當活躍，狀態予人信心。

兩軍鋒線一樣弗

　　至於曼聯近況同樣出色，三場友賽全勝入七球兼一球不失，包括上場國冠盃1:0小勝國際米蘭。兩軍近期表現不分上下，料九十分鐘內難分勝負，一於博和，待互射十二碼決勝。

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