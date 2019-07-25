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華盛頓聯十戒治軍

2019-07-25 列印
　　朗尼性格桀驁不馴，華盛頓聯隊如何馴服此子？該隊主帥賓奧臣周二道出要訣是法治，隊內每樣事情有規有矩，這位來自英格蘭的球星也沒有例外，結果在球場上表現出色，場外醜聞絕跡，更成為陣中年輕球員的榜樣。

　　朗尼去年六月加盟華盛頓聯隊以來表現出眾，今季美職亦攻入十一球和助攻九次，而且場外醜聞更消聲匿跡。此子紀律大有改善，全因華盛頓聯隊一切有規有矩，更衣室內外都貼有美職官方守則和隊規，教練賓奧臣更嚴格要求眾將在賽後跟隨指定步驟休息復元，甚至球員比賽日衣着、使用電子產品等，都訂立既定指引，難怪該隊工作人員菲莉絲雅笑言：「這些規矩連朗尼都需謹記。」

記者　李志聰、王嘉豪華盛頓直擊

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