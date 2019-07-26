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﻿芝加哥處處是MJ

2019-07-26 列印
  芝加哥火焰因擁德國名將舒韋恩史迪加而威名遠播，但該市頭號體育明星，非籃神米高佐敦莫屬。無論他曾立下汗馬功勞的公牛主場館，或是運動店和扒房都仍有其蹤跡，吸引不少遊客朝聖。

　　佐敦九十年代率領公牛六奪NBA總冠軍，成為芝加哥英雄，也讓與市中心距十五分鐘車程的公牛主場聯合中心成為旅遊熱點。除了佐敦銅像供人打卡外，紀念品店亦熱賣其球衣和相框等商品，滿載而歸的墨西哥球迷Irene笑言：「他的影響力至今無人能取代。」

記者 李志聰、王嘉豪芝加哥直擊
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