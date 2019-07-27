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﻿基沙文調整再拼 巴塞「勝」望濃

2019-07-27 列印
        基沙文周二首次為巴塞隆拿披甲表現平平，隨即表示會改變踢法融入新東家，在今晚友賽作客神戶勝利船隨時脫胎換骨。後者由巴塞舊將恩尼斯達和韋拿領銜，但日聯要護級，料今仗不會呈一時之勇，一於捧讓球主客和讓兩球「客勝」。（香港時間今午5:00開賽）

        周二友賽中立場1:2負車路士，基沙文首度替巴塞披甲，但正選披甲半場只有一次沒威脅射門。他矢言今仗要脫胎換骨：「巴塞的踢法與舊東家馬德里體育會不同，我要努力學習，多些跑動和隊友配合，改善表現。」

勝利船留力護級

　　日聯正值季中，勝利船狀態無疑較巴塞優勝，可是聯賽三連敗，目前排十五位比降班區域僅多三分。為留力護級，預計三十七歲前鋒韋拿和三十五歲中場恩尼斯達不會與一眾舊隊友硬碰，「客勝」十分穩陣。

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