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﻿PSG法冠盃「雷」厲風行

2019-08-03 列印
        巴黎聖日耳門今晚將在深圳中立場與雷恩爭奪法國冠軍盃，前者上季足總盃決賽正正不敵雷恩，鋒將基利安麥巴比揚言要趁機復仇。加上有卡雲尼願意留隊的消息沖喜，該隊可望大勝一場為新球季壯軍心。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台今晚7:30直播）

　　法甲盟主聖日耳門去季足總盃決賽正是不敵雷恩無緣雙冠王，麥巴比直言仍耿耿於懷︰「上季己隊不敵雷恩失冠而結束，今晚法冠盃則象徵新球季開始，所以我們矢志打敗對手，取得好開始。」

　　另外，卡雲尼力拒國際米蘭邀請，聖日耳門有這名鳥拉圭國腳專心留隊數胡，另一鋒將尼馬停賽也好，相信也可延續四場熱身賽轟入十一球的嚇人火力。

　　雷恩在熱身賽表現平平，面對些路迪、法甲升班馬比斯特和RB萊比錫只錄得一和兩負。再者，該隊不同賽事近三次對實力雄厚的班霸聖日耳門均失兩球或以上，今仗受讓亦捧不過。

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