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﻿擊「洛」煞星

2019-08-07 列印
葡超勁旅波圖今晚由馬里前鋒馬利加領銜鋒線，於歐聯第三圈外圍賽首回合作客俄超卡斯洛達。馬利加剛戰罷非洲盃助馬里勇闖十六強，今仗將聯同巴西前鋒泰昆奴索亞雷斯撕破卡斯洛達防線，為波圖爭取開門紅，直取客勝。

馬里前鋒馬利加上季葡超入十一球，僅次於鋒線拍檔泰昆奴索亞雷斯的十五球是球隊次席射手，今夏非洲國家盃他代表馬里打足四場貢獻一入球，助球隊躋身十六強狀態毋庸置疑。今夏波圖又有阿爾及利亞中場巴謙美離隊，故進攻重擔更落在馬利加和索亞雷斯的雙箭頭身上，盛傳紐卡素和韋斯咸對馬利加仍未死心，後者今仗更可以表現來增加轉會籌碼。

馬利加索亞雷斯聯袂攻堅

　　主隊卡斯洛達身處的俄超在七月中已開鑼，該隊四輪錄兩勝一和一負表現不俗，惟後防四戰失四球的表現，證明球隊狀態仍未入局，今仗恐怕難以抵禦波圖鋒線，故敲客勝為妙。
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