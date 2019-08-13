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﻿大將續約 安內再拼 阿積士晉級OK

2019-08-13 列印
        阿積士中場薛耶治新球季腳風不俗，連續兩場不同賽事士哥，包括在歐聯第三圈外圍賽首回合攻入一球，助球隊作客2:2逼和PAOK。此子上周六更與球會續約至二二年，人逢喜事精神爽下今晚次回合可望再下一城，領軍主場擊敗PAOK晉級下圈，直取主勝。

（香港時間周三凌晨2:30開賽）

        繼在歐聯第三圈外圍賽首回合射入精彩罰球後，薛耶治上輪荷甲又有一球進帳，助阿積士主場5:0大勝安曼。這位廿六歲中場今季一度與拜仁慕尼黑扯上關係，不過上周六終於與球隊續約至二二年，粉碎離隊傳聞。該隊今夏先後有法蘭基迪莊、馬菲斯迪歷特等主將離開，現時有這位摩洛哥翼鋒續約留隊有助穩定軍心。

可望火力全開

　　再者，阿積士亦有前鋒亨特拉爾在近兩場各戰線入三球，球隊火力全開下，今晚主場有力擊退過去八場歐聯客戰只得一勝的PAOK，主勝無問題。
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