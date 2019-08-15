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﻿迪科爾寶刀未老 格流再得「米」

2019-08-15 列印
        三十六歲老牌射手迪科爾老而彌堅，上輪蘇超大演帽子戲法，助格拉斯哥流浪主場6:1大勝喜伯年。該隊有這位前鋒狀態着火，今晚歐霸第三圈外圍賽次回合可望保持銳利攻力，主場擊敗首回合已落後2:4的丹麥球隊米迪蘭特晉級，主勝可取。（香港時間周五凌晨2:45開賽）

        迪科爾已經三十六歲，但入球能力未見倒退，上場蘇超完成了加盟格浪以來首次帽子戲法，豪言自己寶刀未老︰「我對自己目前的狀態充滿信心，依舊可以成為球隊值得倚賴的球員。」

　　該隊不同賽事近三場共轟十二球，包括歐霸外第三圈首回合作客4:2擊敗米迪蘭特，料這位前英格蘭國腳可領軍乘勝追擊。

米迪蘭特中門大開

　　米迪蘭特首回合坐擁主場之利仍失掉四球之多，今晚防線更有柏德列、迪克斯利斯等多名傷兵，遠征隨時再大敗一場。今仗主勝穩開，進取的球迷更可捧讓球主客和格流讓一球「主勝」。
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