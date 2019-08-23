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﻿護級大戰 鳥棲破船 歡送費托

2019-08-23 列印
        日聯排尾三的鳥棲砂岩今晚主場對尾四的神戶勝利船既是護級關鍵戰，又是西班牙前鋒費蘭度托利斯的告別戰。主隊以艾錫古恩卡為首的鋒線近日百花齊放，勢以團隊力量擊沉勝利船，以勝利歡送王子，主勝可捧。（有線602、662台今晚6:30直播）

        二十三戰僅二十四分排尾三的鳥棲砂岩，落後尾四的勝利船兩分，今仗三分對雙方護級都甚關鍵。尤幸，主隊在關鍵時刻及時回勇，鋒線近三輪日聯共入七球，助球隊豪取二勝一和不敗佳績。除西班牙援兵艾錫古恩卡上輪3:2勝湘南比馬梅開二度外，其餘五球均由不同球員射入，勢令對手後衞防不勝防。

勝利船作客靠不住

　　勝利船後防表現鬆散，客場作賽問題更加顯著，日聯作客十二戰失二十一球屬列強第二多，最近一次於日皇盃作客鳥棲砂岩便慘吞三蛋而回。今次重臨凶地，該隊難逃落敗收場，淪為費托告別戰的犧牲品。

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