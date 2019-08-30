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﻿萊比錫盜「慕」者

2019-08-30 列印
        RB萊比錫今季改由拿格斯文執教，開季三場各賽事全勝，創下隊史紀錄。在新帥調教下，射手迪姆華拿近期亦持續交出表現。以該隊最近凌厲走勢，今晚德甲到訪慕遜加柏可望延續近年對賽往績優勢，一於直取客勝。(Now672、有線613、653台、FOX+周六凌晨2:30直播)
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