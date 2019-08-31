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﻿歐聯抽籤 巴塞惡啃

2019-08-31 列印
  歐洲足協周四完成歐聯分組賽抽籤，巴塞隆拿繼上季陷入死亡之組後，今季亦未能擺脫厄運落入F組，與今季大肆增兵的多蒙特和國際米蘭同組。至於四支英超球隊，衞冕冠軍利物浦、曼城和熱刺抽中上籤，惟獨車路士籤運平平。
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