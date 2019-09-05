﻿歐國外初登場 牛刀小試

沙拉比亞乃上季西甲本土球員助攻王，現更首次獲得西班牙徵召。狂牛軍團有這位廿七歲中場為前線提供源源不絕的彈藥，今晚歐洲國家盃外圍賽F組可望作客擊敗羅馬尼亞，直取讓球主客和讓一球「客勝」。（有線602、662台周五凌晨2:45直播）



上季效力西維爾，可任進攻中場和右翼的沙拉比亞在西甲貢獻十二球和十三次助攻，成為交出最多助攻的西班牙球員。此子今夏以二千萬歐羅（約一億七千萬港元）轉投巴黎聖日耳門，還首次獲召入西班牙大軍，事業有望更上一層樓。



開火攻羅馬尼亞



西班牙鋒線還有開季各賽事五場入六球的多蒙特前鋒柏高艾卡沙，可望跟沙拉比亞雙劍合璧，助國家隊延續F組四戰全勝入十一球的強勢。相反，羅馬尼亞歐國外四戰共失五球，就算面對法羅群島亦未能保清白身，今仗作東也隨時大敗一場，「客勝」穩開。



