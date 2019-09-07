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﻿新葡刀攻要「塞」

2019-09-07 列印
  葡萄牙人氣鋒將祖奧菲歷斯今夏加盟馬德里體育會後立即表現出色，三仗西甲貢獻入球和助攻各一，繼六月出戰歐洲國家聯賽決賽階段後，再次入選國家隊大軍，國家隊隊友魯賓尼維斯更直指他將成葡軍棟樑。相反，塞爾維亞射手盧卡祖域改投皇家馬德里後表現差強人意，球隊各賽事近三次鬥葡萄牙更未嘗一勝，菲歷斯於今晚歐洲國家盃外圍賽B組勢領軍作客擊敗塞爾維亞，客勝無問題。（香港開電視77、有線602、662台周日凌晨2:45直播）
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