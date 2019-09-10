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﻿「英」雄殺「科」

2019-09-10 列印
        英格蘭射手哈利卡尼上輪歐洲國家盃外圍賽連中三元後，國際賽累積入廿五球，只差四球便可躋身英軍歷史射手榜頭十。三獅今晚A組主場對弱旅科索沃，卡尼不會放過「數胡」機會，讓球主客和讓兩球照捧「主勝」。

（有線601、661台周三凌晨2:45直播）

        哈利卡尼上仗歐國外A組主場4:0大勝保加利亞時獨取三球，累積為英格蘭入二十五球，離英軍史上射手榜並列第九位的林柏特和活獲特只差四球。這名廿六歲射手矢言再接再厲：「球隊有很多技術超卓和具侵略性的攻擊球員，所以經常取得十二碼，而我平日勤練十二碼確保比賽時沒有失手。」

科索沃作客差

　　對手科索沃上輪主場2:1擊敗捷克，四輪勝和參半保持不敗。惟該隊後防作客例牌腳軟，之前造訪黑山和保加利亞共失三球，今次作客卡尼領軍的英格蘭恐怕要多失，受讓兩球亦捧不過。
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