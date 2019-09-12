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﻿C朗當歐國外射手王

2019-09-12 列印
　　C朗拿度在周二的歐洲國家盃外圍賽B組作客立陶宛「四喜臨門」助葡軍大勝5:1，並以二十五球成歐國外史上神射手。同時，C朗國際賽累積九十三球，直逼伊朗名宿阿里戴伊一百零九球的紀錄，國際足協官方網頁以火星人來形容C朗驚人的入球數字。

　　C朗是第二次在國際賽「四喜臨門」，歐國外累積二十五球打破羅比堅尼二十四球的歐國外紀錄，助葡軍於B組四戰八分排第二位，落後多打一場榜首的烏克蘭五分。國際足協官方網頁讚揚C朗累積入九十三球，朝着一百大關和阿里戴伊的一百零六球紀錄邁進，更打趣說：「C朗究竟是馬德拉人還是火星人？」
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