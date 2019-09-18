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﻿葡刀對決 C朗孤掌難鳴

2019-09-18 列印
  祖雲達斯射手C朗拿度一向是馬德里體育會剋星，但開季狀態低迷，傷兵滿營的鋒線又難以提供支援。今晚歐聯D組作客牀單軍團，他恐防會被演出奪目的葡萄牙後輩祖奧菲歷斯蓋過風頭，寧捧主勝。（Now645、有線603、604台周四凌晨3:00直播）

　　C朗開季表現未如理想，三輪意甲只錄得一球斬獲。雪上加霜，老婦人翼鋒杜格拉斯哥斯達和中場比真歷今晚皆因傷缺陣，中鋒希古恩亦在上場聯賽拉傷大腿肌肉今晚上陣成疑，令C朗孤掌難鳴。祖雲達斯隨時延續近三場歐戰作客僅一和兩負的頹勢。

　　相反，本季加盟馬德會的鋒將祖奧菲歷斯開季四輪西甲已錄得入球和助攻各一。考慮到馬體會跨季不同賽事近十次作東豪取九勝一和，料祖奧菲歷斯今仗可證明葡萄牙一代新人勝舊人，主勝可捧。
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