  • 2019年9月21日 星期六
  • 30º
  • 39%
熱門： 修例風波國際特赦何君堯光復屯門國泰

日報新聞 > 體育

﻿國米搶「A」求干地息怒

2019-09-21 列印
  國際米蘭開季各賽事四戰三勝一和也好，主帥干地依然未感滿意，揚言今晚意甲米蘭打吡作客勢要展示出更好的埋門把握力。主場的AC米蘭聯賽二連勝，但過程欠缺說服力，迎戰榜首的同市死敵隨時打回原形，一於取後者客勝。（Now638、有線602、614、654、662、無線myTV Super301台周日凌晨2:45直播）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd