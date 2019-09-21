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﻿巴塞新三叉戟戰鬥「格」

2019-09-21 列印
  隨着蘇亞雷斯和美斯先後傷瘉復出，加上基沙文，巴塞隆拿新三叉戟極可能在今晚西甲作客CF格蘭納達，首度攜手正選上場，教練華維迪有信心三子可領軍帶來新開始。同時，美斯效力巴塞剛滿十九年，今仗勢率隊打開戰勝利之門慶祝，並為下周一國際足協頒獎禮壯行色，客勝無問題。（Now632台周日凌晨3:00直播）
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