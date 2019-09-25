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﻿美斯六奪最佳靠VVD

2019-09-25 列印
　　美斯周一第六度捧走國際足協最佳球員創紀錄，全因華基爾雲迪積克（VVD）成人之美。這名荷蘭隊長把首選投給美斯，結果大熱倒灶得第二，他也直言自己仍難以跟該名巴塞隆拿鋒將匹配；相反，第三名C朗拿度的三個選擇沒有選雲迪積克及美斯，還連續兩年缺席頒獎典禮，更顯雲迪積克的大方。
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