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﻿皇馬至尊寶擒「拿」

2019-09-25 列印
  皇家馬德里開季以來一直靠法國前鋒賓施馬單天保至尊，上輪作客1:0勝西維爾全靠此子頂入全場唯一入球，累計佔球隊西甲總入球十球的一半。今晚西甲皇馬回師班拿貝主場對奧沙辛拿，為求以得失球反壓同分的畢爾包進佔榜首，賓施馬的頭槌絕技又大派用場，讓球主客和讓兩球「主勝」博得過。（Now632台周四凌晨3:00直播）
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