  • 2019年9月28日 星期六
  • 30º
  • 54%
熱門： 對話會輔警修例風波直幡港大學生會

日報新聞 > 體育

王牌覺醒 藍月嗒「糖」

2019-09-28 列印
　　曼城中場奇雲迪布尼英超六輪貢獻兩球七助攻，領隊哥迪奧拿盛讚其閱讀球賽能力是球隊勝利保證。藍月今晚聯賽作客續有此子披甲，勢大勝近況不濟的愛華頓為下周二歐聯壯行色，讓球主客和讓兩球「客勝」無問題。

（Now621台周日凌晨0:30直播）

　　奇雲迪布尼開季後六場英超獨取收錄兩球七助攻，成為歐洲五大聯賽的助攻王，本季表現更勝昔日。藍月下周二歐聯主場鬥薩格勒布戴拿模，此子領軍迎戰兩輪英超皆負的愛華頓，勢領軍大勝振聲威。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd