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﻿「里車」駁火和味濃

2019-10-02 列印
  今晚歐聯H組兩大神鋒將正面交手！域陀奧森漢今夏加盟里爾後即士哥不斷，八場法甲獨取六球，獲教練基迪亞大讚；車路士新星譚美阿巴謙今季亦各賽事九場貢獻九球。兩軍近況不相伯仲，三點四五倍和不作他選。（Now645、有線604、603台周四凌晨3:00直播）
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