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寧買當頭起 哈化做屠「夫」

2019-10-04 列印
        哈化柏林進攻中場查維路迪路辛連續兩輪德甲士哥，領軍二連捷走出季初的低谷。教練高域滿意球隊近況，揚言只要保持水準今晚可於主場擊退陷低潮的杜塞爾多夫，將連勝紀錄增至三場，為免愈買愈熱，主勝宜及早下注。（Now670、有線611、651台、Fox+周六凌晨2:30直播）

        經歷德甲開季一和三負四輪不勝後，哈化柏林最近連贏柏達邦和科隆，兩戰入六球攻力全面復甦。連續兩仗先開紀錄的荷蘭攻中查維路迪路辛豪言：「我已回復十足狀態，入球陸續有來。」

教練豪言添食

　　相反，杜塞爾多夫狀態不濟，德甲近五戰僅一和四負共失十球，故哈化柏林教練高域有信心今晚延續連勝走勢：「很高興能夠從擊敗柏達邦之後，逐步建立佳績。球隊已走上正軌，只要保持水準有力延續勝果。」主勝有一點六五倍，有買趁早。
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