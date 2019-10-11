星期六 2 西悉尼流浪者 vs 中岸水手周六下午2:00
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西悉尼流浪者今夏簽入中場馬積斯基、前鋒阿歷山大美亞等多名歐洲外援，實力大幅提升。該隊周六首輪主場對應屆包尾大幡中岸水手，勢可順利取開門紅。
星期六 3 周六下午4:30
墨爾本勝利 vs 墨爾本城
Now639，有線655、615及MyTV SUPER302台直播 墨爾本勝利今夏雖然簽入阿爾巴尼亞國腳中場巴沙等實力戰將，但未能彌補中場核心本田圭佑離隊的打擊。該隊周六於墨爾本打吡鬥墨爾本城勢失威，寧捧客勝。
星期日 9 周日下午1:00
威靈頓鳳凰 vs 西部聯
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威靈頓鳳凰今夏放走十五名球員，簽入十三人，默契有待建立。相反新軍西部聯有前意大利國腳前鋒迪亞文迪領銜攻堅，周日有力擊敗鳳凰旗開得勝。
星期日 14 周日下午3:00
珀斯光輝 vs 布里斯班獅吼
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珀斯光輝去季勇奪常規賽冠軍，但未能在季後賽決賽封王。該隊今夏從墨爾本城撬走高效射手科拿路利，志矢捲土重來，周日首輪勢取布里斯班獅吼。