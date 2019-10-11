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C朗撐安達施華 葡軍放「森」炒

2019-10-11 列印
　　今夏由AC米蘭改投法蘭克福的安達施華近期腳風正順，對上三輪德甲獨取三球，連葡萄牙隊友C朗拿度也盛讚其入球能力強勁。葡軍今晚歐洲國家盃外圍賽B組續有這名廿三歲射手聯同C朗攻堅，可望主場大勝盧森堡，讓球主客和讓三球「主勝」照去馬。

（有線605台周六凌晨2:45直播）

　　八月底轉投法蘭克福後，安達施華憑近三場德甲轟入三球的出色表現，事隔逾半年再次入選葡萄牙。C朗直言：「他的破門能力無疑是己隊所需要的。」葡軍各賽事四連勝，C朗期間共轟入五球，他倆聯手領軍今仗大勝可期。

　　盧森堡不同戰線近六戰僅兩和四負，面對立陶宛及馬達加斯加等二、三流國家隊只能摸和，實力明顯不濟。況且，該隊各賽事近三次作客葡萄牙全敗之餘，有兩次至少輸五球，故今仗「主勝」無問題。

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