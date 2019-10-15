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﻿奏凱即入決賽周 狂牛慶「典」

2019-10-15 列印
        西班牙今晚只要作客擊敗瑞典，便可在歐洲國家盃外圍賽F組脫穎而出提早取得決賽周門券，教練羅拔摩蘭奴矢言為免夜長夢多，今仗定要全取三分。再者，該隊射手洛迪高摩連奴今年六次為狂牛披甲共入三球，可以肩負起晉級任務，一於支持客 有線602、662台周三凌晨2:45直播）

剛周六西班牙作客被挪威逼和1:1，首度於F組失分未能提早晉級。然而他們今仗只要擊敗次席瑞典，就可提早兩輪取得決賽周門券，教練摩蘭奴矢言全隊以此為目標：「我們的目標是在小組取得廿八分，包括今仗擊敗瑞典取得出線資格，再在餘下兩輪全勝完成分組賽。」

洛迪高有態勢破瑞典

　　狂牛全取三分的重任，就落在前鋒洛迪高摩連奴身上。這名效力華倫西亞的二十八歲射手，今年六次為國家隊披甲共入三球，加上近六場球會賽事亦有一入球、兩助攻，面對首循環對賽負0:3的瑞典可望予取予攜，客勝十拿九穩。
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