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﻿法林明高現「薩」機

2019-10-16 列印
  因為替巴西國家隊出戰國際賽，法林明高首席射手加比爾巴保沙近三輪巴甲均未有上陣，幸好隊友般奴漢歷基賓圖挺身而出，助球隊取得三連勝。該隊周三聯賽有加比爾巴保沙回歸與後者領銜鋒線，作客有力擊敗近八輪聯賽只有兩勝一和五負、頹勢盡現的福塔雷薩，客勝去馬！（香港時間周四早上7:00開賽）
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