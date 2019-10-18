﻿無三寶 有伊卡迪 「聖」券在握

巴黎聖日耳門三大射手尼馬、卡雲尼及基利安麥巴比皆受傷患困擾，還有借將莫路伊卡迪撐起鋒線。後者各賽事近兩場入兩球領軍全勝，也揚言在法國生活愜意，今晚法甲勢再次率隊作客擊敗尼斯，為下周二歐聯作客布魯日振聲威，讓球主客和讓一球「客勝」無問題。



除了尼馬剛於國際賽期拉傷左大腿肌肉，聖日耳門還有卡雲尼及麥巴比兩名射手早已養傷，其中據報卡雲尼的臀部傷患剛康復，惟僅復操數天，未能趕及今晚復出。幸而，伊卡迪不同戰線對上兩仗各入一球，助球隊全勝，教練杜曹盛讚道：「他證明了自己是有能力奠定勝局的球員，我相信此子愈踢愈有信心。」



主隊尼斯三仗不勝



伊卡迪去季因續約問題而跟國際米蘭鬧翻，從此被打入冷宮，今夏轉會市場關閉當日才正式落實外借聖日耳門一季，季尾可直接轉會。如今這名廿六歲射手有好開始，直言傳媒也是主因：「意大利傳媒經常胡亂吹風，不時乘機中傷我和妻子，但在法國沒有媒體會惡意攻擊，故我在巴黎過得很開心，場上踢得更專注。」這支法甲一哥所有賽事近四場客戰悉數取勝，近兩次聯賽造訪尼斯皆順利奏捷，故今仗有伊卡迪數胡，可望全取三分，為下周歐聯遠征布魯日壯行色。



況且，由前阿仙奴名將韋拉執教的尼斯演出高開低走，由第二輪排第二跌至現時的第八位，近三輪更只得一和兩負未嘗一勝，期間入兩球失五球，可謂攻不銳守不穩。他們今仗還有後衞基斯杜菲靴尼利等傷兵未能披甲，故今仗還是捧「客勝」為妙。



（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台周六凌晨2:45直播）